Зашло ли российское вторжение в тупик? Эксперты о ситуации на фронтах

На первом из этих фронтов, под Киевом, российская армия пытается укрепить позиции, однако окружить украинскую столицу ей до сих пор не удалось, и новое наступление в ближайшее время тоже вряд ли запланировано, пишет Кофман.

Наступление со стороны Крыма, где российская армия добилась наибольших успехов и смогла захватить областной центр Херсон, также увязло, и непосредственной опасности для Николаева и Одессы не представляет, считает эксперт.

Отказ от штурма Киева и Одессы?

“В ближайшее время высадки морского десанта в Одессе или броска российской армии в Приднестровье мы не увидим - а может, и не увидим вообще, по крайней мере, на этом этапе войны”, - пишет Кофман.

Роб Ли, старший сотрудник Исследовательского института внешней политики в США, с ним согласен.

“Высадка морского десанта - большой риск. При попытке высадки украинские силы могут открыть по российским кораблям артиллерийский огонь”, - сказал Ли в интервью Би-би-си.

Ли приводит в пример такого сценария обстрел российского патрульного катера “Раптор” из противотанкового ракетного комплекса под Мариуполем во вторник. Соответствующие кадры опубликовал украинский полк “Азов” (в России он запрещен и признан террористической организацией).

Для высадки в Одессе российским силам может не хватить личного состава, считают в исследовательской группе Conflict Intelligence Team.

Похороны замкомандующего Черноморским флотом ВМФ РФ Андрея Палия ФОТО: EPA

“Все российские бригады морской пехоты, переброшенные в Украину, так или иначе задействованы в боях”, - говорится в ее докладе.

Ли считает, что понесенные российской армией потери заставили Москву сузить задачи операции, и в данный момент наступление россиян не несет прямой угрозы для Киева. Что же касается будущего Одессы, там ключевым фактором может стать судьба соседнего Николаева.

Под Николаевом проходили ожесточенные бои, однако, по данным Ли, есть основания считать, что украинские силы могли отбить наступление и даже перейти к контратаке.

Он предполагает, что на данном этапе российская армия может отказаться от попыток взять город: на это указывает тот факт, что россияне вывели свою авиацию с аэродрома Чернобаевка, расположенного под оккупированным Херсоном.

Судя по спутниковым снимкам, на этом аэродроме были уничтожены несколько российских военных вертолетов.

Плашка ФОТО: BBC

Ошибки российской армии

“С самого начала военным усилиям России не хватало концентрации. Слишком много сил было сосредоточено на разных наступательных линиях”, - считает Кофман.