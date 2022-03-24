Украинские беженцы будут получать в Латвии одноразовое пособие

Закон устанавливает единовременное кризисное пособие в размере 272 евро на взрослого и 190 евро на каждого ребенка.

Государству необходимо установить единый размер пособия, чтобы муниципальные социальные службы могли оказывать быструю и эффективную помощь жителям Украины, говорится в аннотации к закону. Это позволит людям покупать необходимые вещи - одежду, средства гигиены, товары для дома - или платить за аренду в первый месяц.

Украинцы, спасающиеся от войны, также имеют право на пособие по рождению ребенка, пособие по уходу за ребенком и семейное государственное пособие. Жители Украины признаны группой населения, подверженной риску социальной отчужденности.

В целях обеспечения права на труд предусмотрено, что граждане Украины, имеющие проездной документ, выданный в Украине, могут вступать в трудовые отношения без долгосрочной визы с правом на трудоустройство, но не более чем на 30 дней. При этом гражданин Украины, начавший работать, обязан подать заявление на получение визы с правом трудоустройства в Управление по делам гражданства и миграции не позднее чем в течение десяти дней.

Закон также предусматривает, что украинские психологи в Латвии будут иметь право оказывать услуги психолога украинским гражданам. С другой стороны, психологи, которые практиковали в одном из государств-членов ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, будут иметь право предоставлять кратковременные профессиональные услуги в качестве психолога, если так решит совет по сертификации психологов. Также украинские граждане получат право работать спортивными специалистами (тренерами) для украинских детей.

Закон уточняет нормы, связанные с правом жителей Украины на образование. В том числе предусмотрено, что учащиеся 9-х и 12-х классов, приехавшие из Украины, будут иметь право сдавать экзамены на языке меньшинств в этом учебном году.

Принятые сегодня поправки также позволят гражданам Украины бесплатно посещать государственные музеи при предъявлении удостоверения личности или другого документа, подтверждающего, что лицо является жителем Украины.