Великобритания расширила санкции против России
Великобритания объявила о введении очередных санкций в связи с российским вторжением в Украину, пишет "Медуза".
Великобритания объявила о введении очередных санкций в связи с российским вторжением в Украину, пишет "Медуза".
Под санкции попали: глава Сбербанка Герман Греф, его заместитель Лев Хасис, основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков, вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев и другие.
В списке также оказалась мелитопольская депутат Галина Данильченко, которую российские силовики назначили "исполняющей обязанности" мэра оккупированного Мелитополя, и предполагаемая падчерица Сергея Лаврова Полина Ковалева.
Среди юридических лиц, попавших под санкции - Альфа-банк, РЖД, "Русгидро", "Алроса", Газпромбанк.
Всего в новом списке 33 физических лица и 26 организаций.
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