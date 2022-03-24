Великобритания расширила санкции против России

Под санкции попали: глава Сбербанка Герман Греф, его заместитель Лев Хасис, основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков, вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев и другие.

В списке также оказалась мелитопольская депутат Галина Данильченко, которую российские силовики назначили "исполняющей обязанности" мэра оккупированного Мелитополя, и предполагаемая падчерица Сергея Лаврова Полина Ковалева.

В отношении большинства лиц, внесенных в список, введен запрет на въезд в Великобританию и заморозка активов.

Среди юридических лиц, попавших под санкции - Альфа-банк, РЖД, "Русгидро", "Алроса", Газпромбанк.

Всего в новом списке 33 физических лица и 26 организаций.