"Россия не думает останавливаться. Дальше - Балтия": Зеленский обратился к главам стран НАТО

Он подчеркнул, что его страна ожидает от Североатлантического альянса реальных действий.

"Такое чувство, что мы в серой зоне. Между Западом и Россией. Но защищаем все наши с вами общие ценности. (...) Еще 24 февраля я обратился к вам с совершенно понятной, логичной просьбой. Помочь закрыть наше небо. В любом формате. Обезопасить наших людей от русских бомб и ракет. Мы не услышали ясного ответа.

У Украины нет мощного противоракетного оружия. Она имеет гораздо меньшую авиацию, чем Россия.

Поэтому их преимущество в небе - это применение оружия массового уничтожения", - сказал президент Украины (цитата Русской службы BBC).

Зеленский вновь подчеркнул, что Россия не ограничится вторжением в Украину:

"Я уверен, вы понимаете, что Россия не думает останавливаться в Украине. Не думает и не будет.

Она хочет пойти дальше. Против восточных членов НАТО. Государств Балтии, Польши - это точно.

Перестанет ли тогда НАТО думать об этом, переживать, как отреагирует Россия? Кто может быть уверен в этом?".

Также президент Украины попросил НАТО предоставить Украине военную технику.

"Вы можете предоставить нам один процент от всех ваших самолетов. Один процент всех ваших танков. Один процент! Мы не можем просто это купить - такие поставки напрямую зависят только от [политического] решения НАТО", - сказал он.

В своем обращении президент Украины отметил достижения армии Украины:

"Больше, прошу, никогда, никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО. Мы показали, на что способны наши стандарты. И как много мы можем дать для общей безопасности в Европе и мире".