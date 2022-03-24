Зима возвращается? В выходные похолодает

Хотя в минувшие выходные началась астрономическая весна и дни были очень теплыми из-за сильного антициклона, в эти выходные весеннее тепло в Латвии сменится ветреной погодой, а осадков станет больше.

В выходные и на следующей неделе погоду будут определять активные циклоны.

В пятницу день будет солнечным и теплым. Ночью и утром местами образуется туман. Ночью температура воздуха составит +2...-3 градуса, днем - от +9 до +15, на побережье будет немного холоднее.

В воскресенье будет облачно, ночью на востоке пройдут дожди с мокрым снегом, а день пройдет без существенных осадков. Ночью воздух остынет до -1...-6 градусов, днем будет 0...+4.

В понедельник территорию Латвии пересечет новый циклон, который принесет более сильные осадки, скорость ветра порывами превысит 20 метров в секунду, местами возможна метель.

Всю следующую неделю также ожидается зимняя погода - температура воздуха будет минусовой не только ночью, но и местами днем, поэтому ожидается не только дождь, но и мокрый снег, снег. Местами образуется небольшой снежный покров. Дороги будут скользкими.