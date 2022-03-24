С апреля депутаты Сейма и самоуправлений смогут работать без ковид-сертификатов

Соответствующие поправки подали члены президиума Сейма Инара Мурниеце, Андрей Клементьев, Дагмара Бейтнере-Ле Галл, Инесе Либиня-Эгнере и Инесе Войка.

Политики поясняют, что с момента принятия закона обстоятельства существенно изменились - значительно улучшилась эпидемиологическая ситуация, а также существенно изменилось регулирование в сфере занятости, сокращено количество сфер, где требование ковид-сертификата было обязательным. Следовательно, данная норма больше не является необходимой для достижения поставленных в законе целей.

В апреле на работу в Сейм может вернуться депутат Юлия Степаненко, которая до сих пор не предъявила ковид-сертификат и в течение примерно четырех месяцев не участвовала в работе Сейма.

Руководитель юридического бюро Сейма Дина Мейстере указала, что после вступления в силу поправок думы самоуправлений должны немедленно созвать внеочередные заседания для возобновления полномочий ранее отстраненных депутатов.

В самоуправлениях есть три депутата, которые должны будут возобновить свои полномочия.

Как сообщалось, ранее Сейм установил, что с 15 ноября 2021 года непривитым или не переболевшим Covid-19 депутатам Сейма и самоуправлений запрещено работать. Предполагалось, что этот закон будет действовать до 1 июня 2022 года.