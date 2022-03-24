Ещё две сборные вышли на ЧМ по футболу 2022 года

Японцы в матче предпоследнего, 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года обыграли команду Австралии со счётом 2:0. Оба гола в составе японцев забил Каору Митома.

Благодаря этой победе сборная Японии набрала 21 очко и поднялась на первое место в турнирной таблице группы "В". На второй строчке идёт команда Саудовской Аравии (19 очков), на третьей - сборная Австралии (15). Ни японцы, ни саудовцы уже не опустятся в турнирной таблице ниже второго места, таким образом, команды обеспечили себе прямой выход в финальную часть чемпионата мира.

Сборная Японии не пропустила ни один чемпионат мира с 1998 года - это будет их седьмой турнир подряд.

Ранее в финальную часть турнира также квалифицировались команды Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании, Англии, Нидерландов, Аргентины, Ирана и Южной Кореи. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.

Чемпионат мира в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В финальной стадии турнира примут участие 32 команды.