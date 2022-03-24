США ввели новые санкции против России
США ввели новые санкции против России - на этот раз они направлены против Госдумы в целом как юридического лица, пишет "Медуза" со ссылкой на РИА "Новости".
США ввели новые санкции против России - на этот раз они направлены против Госдумы в целом как юридического лица, пишет "Медуза" со ссылкой на РИА "Новости".
Таким образом, под санкции попадают 328 депутатов Госдумы, проголосовавших за признание самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Также санкции введены в отношении 48 российских оборонных предприятий, главы "Сбера" Германа Грефа, Госдумы как юридического лица.
Также действующие санкции распространяются и на любые операции с золотом, если они связаны с Центральным банком РФ.
Чуть раньше в четверг санкционный список расширила и Великобритания, также внеся в "черный список" Грефа.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!