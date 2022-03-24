США ввели новые санкции против России

Таким образом, под санкции попадают 328 депутатов Госдумы, проголосовавших за признание самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Также санкции введены в отношении 48 российских оборонных предприятий, главы "Сбера" Германа Грефа, Госдумы как юридического лица.

Также действующие санкции распространяются и на любые операции с золотом, если они связаны с Центральным банком РФ.

Чуть раньше в четверг санкционный список расширила и Великобритания, также внеся в "черный список" Грефа.