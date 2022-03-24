Чт, 24.03.2022
Так работает пропаганда: берешь факты, располагаешь в определенном порядке, и получается большая ложь Жанна Агалакова, бывший сотрудник "Первого канала"
Жанна Агалакова, бывший сотрудник "Первого канала"

США ввели новые санкции против России

Госдума РФ ФОТО: Reuters/ScanPix

США ввели новые санкции против России - на этот раз они направлены против Госдумы в целом как юридического лица, пишет "Медуза" со ссылкой на РИА "Новости".

Таким образом, под санкции попадают 328 депутатов Госдумы, проголосовавших за признание самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Также санкции введены в отношении 48 российских оборонных предприятий, главы "Сбера" Германа Грефа, Госдумы как юридического лица.

Также действующие санкции распространяются и на любые операции с золотом, если они связаны с Центральным банком РФ.

Чуть раньше в четверг санкционный список расширила и Великобритания, также внеся в "черный список" Грефа.

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