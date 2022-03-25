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Уже четвертый год Filmzone является эксклюзивным телеканалом церемонии вручения премии «Оскар» в странах Балтии, который представляет крупнейшее событие мира кино своим телезрителям как в прямом эфире, так и в повторах.

Трансляция 94-й церемонии вручения премии «Оскар» из Голливуда начнется уже в ночь на понедельник, 28 марта, в 01:30, эффектным дефиле звезд по красной дорожке. В 03:00 блестящие и искрометные ведущие Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс откроют торжественную церемонию, и все телезрители Filmzone в Эстонии/Латвии/Литве получат возможность поболеть за своих фаворитов мира кино.

Повторы церемонии будут показаны на каналах Filmzone и Filmzone Plus на следующей неделе после прямой трансляции.

Всю неделю «Оскара» Filmzone также посвятит этой золотой статуэтке и предложит вниманию зрителей как фильмы-лауреаты, так и картины-номинанты.

Канал Filmzone доступен во всех ведущих кабельных сетях Эстонии.

БОЛЬШАЯ НЕДЕЛЯ «ОСКАРА» НА FILMZONE

В неделю накануне грандиозного гала-вечера в эфире Filmzone будут демонстрироваться номинированные на «Оскар» и завоевавшие его фильмы разных лет.

ПРОГРАММА FILMZONE

Понедельник, 21:03, «На границе миров», номинант на «Оскара»

«Достать ножи», номинант на «Оскара»

«Прометей», номинант на «Оскара»

Вторник, 22:03, «Переступить черту», обладатель «Оскара»

«Ла-Ла Ленд» 6 «Оскаров»

«Манчестер у моря», 2 «Оскара»

Среда, 23:03, «Хичкок», номинант на «Оскара»

«Мулен Руж», 2 «Оскара»

«Тонкая красная линия», номинант на «Оскара»

Четверг, 24.03, «Маленькая мисс Счастье», 2 «Оскара»

«Отель «Гранд Будапешт»», 4 «Оскара»

«Полночь в Париже», обладатель «Оскара»

Пятница, 25.03, «Проклятый путь», обладатель «Оскара»

«Повелитель бури», 6 «Оскаров»

«Стрингер», номинант на «Оскара»

Суббота, 26.03, «127 часов», номинант на «Оскара»

«Король говорит!», 4 «Оскара»

«Линкольн», 2 «Оскара»

Воскресенье, 27.03, «Мужской стриптиз», обладатель «Оскара»

«Отступники», 4 «Оскара»

«Далласский клуб покупателей», 3 «Оскара»