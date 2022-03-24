Чт, 24.03.2022
Так работает пропаганда: берешь факты, располагаешь в определенном порядке, и получается большая ложь Жанна Агалакова, бывший сотрудник "Первого канала"
Жанна Агалакова, бывший сотрудник "Первого канала"

Страны Балтии и Польша призвали ЕС закрыть дороги и порты для российских грузов

Фуры на границе. Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Премьеры стран Балтии и Польши в четверг призвали Европейский союз запретить перевозки грузов автодорожным транспортом в Россию и Беларусь и из них, а также не разрешить судам этих стран заходить в порты Сообщества.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министры четырех стран распространили обращение к руководству ЕС с призывом усилить давление на Россию и ее сообщницу Беларусь.

"Поскольку транспортный сектор по своему характеру международный, мы считаем, что меры по транспорту обоих видов должны быть приняты одновременно на уровне ЕС, чтобы они были действенными", - говорится в сообщении.

По словам премьеров, такие меры еще больше ограничат возможности России поддерживать агрессию в Украине.

После нападения России на Украину ЕС и другие страны Запада закрыли свое воздушное пространство для самолетов России.

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