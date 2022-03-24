Страны Балтии и Польша призвали ЕС закрыть дороги и порты для российских грузов

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министры четырех стран распространили обращение к руководству ЕС с призывом усилить давление на Россию и ее сообщницу Беларусь.
"Поскольку транспортный сектор по своему характеру международный, мы считаем, что меры по транспорту обоих видов должны быть приняты одновременно на уровне ЕС, чтобы они были действенными", - говорится в сообщении.
По словам премьеров, такие меры еще больше ограничат возможности России поддерживать агрессию в Украине.
После нападения России на Украину ЕС и другие страны Запада закрыли свое воздушное пространство для самолетов России.
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