Генассамблея ООН во второй раз за месяц приняла антироссийскую резолюцию

За новую резолюцию проголосовали 140 стран, блок союзников России остался тем же, что и при первом голосовании: Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея, сообщает Русская служба Би-би-си.

38 стран воздержались. В их числе - Китай.

В принятой резолюции Генассамблея ООН требует от России немедленно прекратить боевые действия, и заявляет, что вторжение России привело к гуманитарной катастрофе, которой "международное сообщество не видело в Европе десятилетиями".

Проект этой резолюции внесли Украина и несколько поддерживающих ее западных стран.

Первую резолюцию с призывом к России прекратить войну Генеральная ассамблея ООН приняла 2 марта. За нее проголосовала 141 стран, против были те же страны.

Резолюции Генассамблеи ООН, в отличие от резолюций Совета безопасности ООН, не обязательны к исполнению, но имеют определенное моральное-политическое значение - особенно когда за них голосует такое огромное большинство. В Совбезе же Россия, как его постоянный член, имеет право вето и не пропускает неугодные ей резолюции.