Чт, 24.03.2022
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Мстислав Чернов, журналист

Генассамблея ООН во второй раз за месяц приняла антироссийскую резолюцию

Заседание Генассамблеи ООН. 24 марта 2022 года ФОТО: EPA/Scanpix

Генеральная ассамблея ООН во второй раз за месяц подавляющим большинством голосов проголосовала за резолюцию против российского вторжения в Украину.

За новую резолюцию проголосовали 140 стран, блок союзников России остался тем же, что и при первом голосовании: Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея, сообщает Русская служба Би-би-си.

38 стран воздержались. В их числе - Китай.

В принятой резолюции Генассамблея ООН требует от России немедленно прекратить боевые действия, и заявляет, что вторжение России привело к гуманитарной катастрофе, которой "международное сообщество не видело в Европе десятилетиями".

Проект этой резолюции внесли Украина и несколько поддерживающих ее западных стран.

Первую резолюцию с призывом к России прекратить войну Генеральная ассамблея ООН приняла 2 марта. За нее проголосовала 141 стран, против были те же страны.

Резолюции Генассамблеи ООН, в отличие от резолюций Совета безопасности ООН, не обязательны к исполнению, но имеют определенное моральное-политическое значение - особенно когда за них голосует такое огромное большинство. В Совбезе же Россия, как его постоянный член, имеет право вето и не пропускает неугодные ей резолюции.

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