Украина: Российские войска изымают книги

По информации украинской спецслужбы, в библиотеках Луганской, Донецкой, Черниговской и Сумской областей изымают украинскую историческую и художественную литературу. Для этого используются российские подразделения "военной полиции".
Самый большой интерес вызывают книги по истории украинских Майданов. К "экстремистской" литературе относятся школьные учебники истории Украины, научная и популярная историческая литература.
"Обнаруженные книги изымаются, уничтожаются на месте или вывозятся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении управления разведки.
Также у российской полиции имеется ряд запрещенных к упоминанию имен. Среди них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновил. В городах Кременная, Рубежное (Луганская область), Городня (Черниговская область) известны случаи изъятия книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани, сообщает украинская спецслужба.
Независимых подтверждений или опровержений этой информации пока не поступало.
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