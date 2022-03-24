Навальный прокомментировал гибель Оксаны Баулиной. The Insider собирает пожертвования
Оппозиционный политик Алексей Навальный в своем Twitter аккаунте поделился воспоминаниями о погибшей 23 марта в Киеве журналистке Оксане Баулиной.
Оппозиционный политик Алексей Навальный в своем Twitter аккаунте поделился воспоминаниями о погибшей 23 марта в Киеве журналистке Оксане Баулиной.
В свое обращении политик приносит соболезнования родным и близким Оксаны Баулиной.
Алексей Навальный говорит, что "она по-настоящему боролась. Была волонтером в каждом проекте. Она помогла мне запустить мои первые стримы в YouTube".
А также вспоминает время совместной работы в Фонде борьбы с коррупцией: "Помню, как мы смеялись с ней, когда она купила мне в магазине театрального реквизита пиратскую повязку для того, чтобы я вышел в ней в эфир".
Сегодня стало известно, что издание The Insider, где работала журналист, открывает сбор помощи семье журналистки Оксаны Баулиной.
Как сообщалось ранее, Оксана погибла 23 марта. Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района Киева и попала под новый обстрел.
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