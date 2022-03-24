Навальный прокомментировал гибель Оксаны Баулиной. The Insider собирает пожертвования

В свое обращении политик приносит соболезнования родным и близким Оксаны Баулиной.

Алексей Навальный говорит, что "она по-настоящему боролась. Была волонтером в каждом проекте. Она помогла мне запустить мои первые стримы в YouTube".

А также вспоминает время совместной работы в Фонде борьбы с коррупцией: "Помню, как мы смеялись с ней, когда она купила мне в магазине театрального реквизита пиратскую повязку для того, чтобы я вышел в ней в эфир".

Навальный заканчивает свое обращение призывом ко всему миру бороться: "Мы - русские, украинцы, весь мир - обязаны сделать все, чтобы победить Путина - чудовище, разбрасывающее смерть и хаос. Убивающее десятки тысяч и разрушающее города в Европе ради личной власти и личного обогащения".

Сегодня стало известно, что издание The Insider, где работала журналист, открывает сбор помощи семье журналистки Оксаны Баулиной.

Как сообщалось ранее, Оксана погибла 23 марта. Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района Киева и попала под новый обстрел.