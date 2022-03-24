Мэр Риги Мартиньш Стакис заявил о выходе из "Для развития/За!"

"Есть поговорка, что на каждую сложную проблему есть короткий, простой и неправильный ответ. Если бы у меня спросили, почему я сегодня покидаю объединение "Для развития/За!", у колыбели которого стоял, я бы ответил так: нет короткого и простого ответа. Однако я должен признать одно: я был неправ", - пишет Стакис на своей странице в Facebook.

В своем посте он объясняет, что партия привлекла его своим идеализмом, интеллектуальным богатством и стремлением к справедливости.

"Я баллотировался на пост мэра, чтобы улучшить жизнь в городе, и меня действительно возмутило, что ближайший союзник "За!" - "Для развития Латвии" - из-за своих узких интересов затормозил развитие столицы Латвии", - говорит Стакис.

Мне жаль, что я ошибся в отношении создания объединения с партией "Для развития Латвии". Решение министра остановить планировку территории Риги - нечестно и несоразмерно. Именно поэтому это удивило даже опытнейший персонал самоуправления. Чтобы выполнить требования VARAM, понадобятся даже годы, от этого пострадают предприниматели, инвесторы и бюджет Риги. То есть - каждый рижанин.

У меня есть только одна возможность покинуть объединение с "Для развития Латвии", поэтому я сообщаю о выходе из партии "Движение "За!".

Я извиняюсь перед всеми товарищами, которых призывал голосовать за создание "Для развития/За!". Мне невероятно жаль покидать многих своих единомышленников и сторонников, однако жить дальше и тихо принимать, что остановка планировки Риги произошла законно и у этого нет никакой связи с интересами бизнеса азартных игр, было бы обычной ложью себе и членам партии.

Я всегда считал, что политика - это миссия и служение. Это то, что мы ясно видим в сегодняшнем мире. Политики должны руководствоваться желанием служить людям и создавать долгосрочные, положительные перемены.

Я остаюсь работать на должности председателя Рижской думы и во фракции "За!/Прогрессивные", я следую данным избирателям обещаниям. Я продолжу вносить перемены в город, мои двери будут открыты для каждого, кто захочет совместно работать на благо Риги и Латвии",

- написал Мартиньш Стакис.

Как сообщалось ранее, VARAM приостановило действие территориальной планировки Риги из-за ее несоответствия закону и несоразмерности интересов вовлеченных сторон, сообщил на пресс-конференции министр Артур Том Плешс.

Согласно решениям Рижской думы, на территории Риги одновременно действуют две взаимно несогласованные территориальные планировки, что противоречит закону.

Министр также считает несоразмерным решение о запрете азартных игр на всей территории Риги вместо того, чтобы выделить отдельные зоны, как того требует закон.

Как пояснил министр, у самоуправления есть еще две возможности - обжаловать в Конституционном суде распоряжение министра о приостановке территориальной планировки или внести в нее изменения, провести общественное обсуждение, согласовать интересы всех вовлеченных сторон и повторно принять документ.