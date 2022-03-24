Бывшему главреду "Эхо Москвы" подложили свинью

Также на дверь на наклеили герб Украины на котором написано слово Judensau ("еврейская свинья" - ругательство, которым травили евреев в Германии).

"У нас остались кадры, снятые камерой в подъезде. Мы их передадим в полицию. Человек в форме Delivery Club зашел в подъезд, положил у двери в мою квартиру свиную голову и приклеил "юден" что-то на дверь квартиры. В стране, победившей фашизм, это, конечно, сильно", -сказал Венедиктов.

Delivery Club уже сообщила, что человек на снимке одет в устаревшую форму компании, которая не выдается курьерам два года.