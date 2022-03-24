Бывшему главреду "Эхо Москвы" подложили свинью
В четверг, 24 марта, бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале рассказал, что к его дверям подкинули отрезанную голову свиньи, сообщает "Медуза".
В четверг, 24 марта, бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале рассказал, что к его дверям подкинули отрезанную голову свиньи, сообщает "Медуза".
Также на дверь на наклеили герб Украины на котором написано слово Judensau ("еврейская свинья" - ругательство, которым травили евреев в Германии).
"У нас остались кадры, снятые камерой в подъезде. Мы их передадим в полицию. Человек в форме Delivery Club зашел в подъезд, положил у двери в мою квартиру свиную голову и приклеил "юден" что-то на дверь квартиры. В стране, победившей фашизм, это, конечно, сильно", -сказал Венедиктов.
Delivery Club уже сообщила, что человек на снимке одет в устаревшую форму компании, которая не выдается курьерам два года.
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