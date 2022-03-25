Новые санкции после месяца войны. Кого включили в списки США и Британии и что им грозит

Еще до начала военных действий в Украине, 15 февраля, банк сообщил, что Хасис покинет правление банка с 1 июня 2022 года и станет президентом и председателем совета директоров создаваемого "Сбером" ecommerce-холдинга, а также продолжит сотрудничество с банком в качестве консультанта.

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Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка

Какие санкции ввели? Заморозка активов и запрет на поездки в Великобританию.

За что? Минфин Британии опять же ссылается на ранее введенные санкции.

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Олег Тиньков, основатель группы "Тинькофф"

Какие санкции ввели? Великобритания ввела против Тинькова санкции, которые ограничивают движение транспорта, связанного с ним. Пока заморозки активов или запрета на въезд в страну нет.

США пока санкции Олега Тинькова не вводили. Пока ни одна западная страна не ввела санкции и против банка "Тинькофф".

Судам, находящимся в собственности, контролируемым, зафрахтованным или эксплуатируемым физическим лицом, запрещено заходить в порты Великобритании. Аналогичный запрет касается связанных с фигурантом самолетов - им нельзя приземляться в Великобритании и пролетать над территорией страны. Они могут быть задержаны. Кроме того, запрещено регистрировать суда и самолеты в соответствующих реестрах, а их текущая регистрация может быть отменена.

Причина? Как отмечается в постановлении министерства финансов Британии, Тиньков - известный российский бизнесмен, который "был вовлечен в получение выгоды от правительства РФ и его поддержку" в качестве владельца и главы TCS Group Holding PLC и входящего в него банк "Тинькофф". Британское правительство считает, что эти две организации имеют стратегическое значение для правительства России.

В Tinkoff Group сообщили, что новые санкции затрагивают Тинькова как частное лицо и не окажут влияния на деятельность банка "Тинькофф". Там также напомнили, что бизнесмен не является контролирующим акционером группы или банка "Тинькофф" (он покинул пост председателя совета директоров группы в 2020 году), а также не является лицом, принимающим решения или оказывающим существенное влияние на компании группы.

После вторжения российских войск в Украину Тиньков выступил против войны, заявив, в частности, что государства должны тратить деньги на лечение людей и научные исследования, а не на военные действия. Однако ранее предприниматель высказывался и в поддержку Путина, в том числе он говорил: "Я за Путина, я считаю, что его нужно сделать императором, потому что в этой стране никакая демократия никогда не приживется".

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Анастасия Стогней, корреспондент Би-би-си

"Больше санкций, меньше санкций - уже в принципе неважно", - рассуждает в разговоре с Би-би-си на условиях анонимности старший аналитик брокера из топ-5 в России.