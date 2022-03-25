Новые санкции после месяца войны. Кого включили в списки США и Британии и что им грозит

Как эти санкции скажутся на стабильности банков?
Скорее всего, ничего серьезного не будет, считает собеседник Би-би-си: попавшие под санкции банки либо не ведут бизнес в Британии и не имеют там активов (как Россельхозбанк), либо связаны с этой страной опосредованно.
Персональные санкции - против Грефа и Тинькова - тоже не должны сказаться на банках, особенно в последнем случае, считает аналитик.
Как напоминают в самом банке, Тиньков не является лицом, принимающим решения в банке. Он перестал быть контролирующим акционером банка еще в январе 2021 года на фоне болезни. С тех пор банком руководит британец Оливер Хьюз. Так что персональные санкции ни на банке, ни на его клиентах не скажутся, заявляют в банке.
Скорее всего, такая же ситуация будет и с эффектом санкций против Грефа, потому что они "очень персональные". В тексте британских санкций сказано, что против него введены ограничения на поездки и заморозка активов (asset freeze, travel ban).
В тексте санкций США говорится, что все активы Грефа (и других попавших под санкции лиц) в США заблокированы и никакие сделки американцев с ними невозможны.
А что санкции значат для клиентов банков?
В Альфа-банке заявили, что банк приостанавливает расчеты с контрагентами в Великобритании (получается, если раньше держатель карты Альфа-банка мог переслать деньги на британский счет по SWIFT, то теперь не сможет). Также могут возникнуть сложности с конвертацией фунтов. В остальном банк будет работать как обычно, рассчитывают его сотрудники.
В Газпромбанке и "СМП банке" на этот вопрос Би-би-си пока не ответили, в Россельхозбанке говорят, что никак последствия не ожидают, "поскольку у банка нет активов в Великобритании".
Собеседник The Bell допускает, что эти банки также столкнутся с теми же ограничениями, что и Альфа-банк (сложности с конвертацией фунтов и платежами британским контрагентам). Другой вопрос, что для их клиентов все это, скорее всего, не очень актуально.
Иван Сечин, сын главы "Роснефти" Игоря Сечина
Какие санкции ввели? Заморозка активов и запрет на поездки в Великобританию.
За что? Минфин Британии ссылается на санкции, введенные в отношении России в 2019 году, цель которых - побудить Москву прекратить действия, дестабилизирующие Украину или угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости страны.
Иван Сечин занимает должность первого заместителя директора департамента совместных проектов на шельфе "Роснефти". Его отец - главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин - считается человеком из ближайшего окружения Путина и находится под различными санкциями с 2014 года.
Полина Ковалева, предполагаемая приемная дочь Сергея Лаврова
Какие санкции ввели? Не указано. Санкции ввела Великобритания.
За что? Как отмечается в документе британского минфина, "существуют разумные основания подозревать, что Полина Ковалева связана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым посредством отношений с ним ее матери".
Сам Лавров, как указывает британское ведомство, являясь высокопоставленным членом российского правительства и одним из ключевых лиц, принимающих решения, "участвует в попытках России дестабилизировать ситуацию в Украине".
Как сообщали ранее СМИ, Ковалева может быть приемной дочерью Лаврова, который якобы долгое время состоит в отношениях с ее матерью Светланой Поляковой.
Соратники оппозиционера Алексея Навального, в частности, утверждали, что она живет в Лондоне и в 21 год купила там квартиру за 4,4 млн фунтов стерлингов (более 440 млн рублей по курсу на дату покупки). После начала вторжения России в Украину перед домом, где предположительно живет Ковалева в Лондоне, проходила антивоенная акция.