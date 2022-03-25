Байден объявил о 1 млрд долларов гуманитарной помощи украинцам

"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты готовы выделить более 1 млрд долларов гуманитарной помощи, чтобы поддержать миллионы украинцев, которых коснулась война в Украине", - заявил глава Белого дома. "Многие украинские беженцы захотят остаться в Европе, поближе к своим домам. Но мы тоже примем 100 тысяч украинцев в США, обращая особое внимание на воссоединение семей", - добавил Байден.

320 миллионов - на демократию и права человека

Кроме того президент США сообщил о намерении выделить 320 млн долларов на поддержку "устойчивости демократии и защиту прав человека в Украине и соседних странах". О каких именно странах идет речь и на какие цели предназначены эти деньги, он не уточнил.

Джо Байден также напомнил, что более чем за год его пребывания в должности президента США Вашингтон выделил Киеву более 2 млрд долларов военной помощи. По его словам, оружие поступает в Украину буквально в то время, пока он выступает на пресс-конференции.

Президент США выступил по итогам саммитов НАТО и "большой семерки", прошедших в штаб-квартире альянса. После этого Байден поехал в центр Брюсселя на саммит ЕС. Это первый случай участия президента США в регулярном заседании Европейского Совета.

Байден поддержал предложение исключить Россию из "группы двадцати"

Президент США Джо Байден на фоне российской агрессии в Украине поддержал предложение Польши исключить Россию из организации 20 важнейших индустриальных стран и государств с быстро развивающейся экономикой ("большой двадцатки", или G20). По словам Байдена, этот вопрос обсуждался на саммитах в Брюсселе в четверг, 24 марта. Американский президент сказал, что если Россию исключить все же не удастся, тогда следует хотя бы пригласить в состав G20 Украину.

На вопрос, выступает ли он лично за исключение РФ из G20, Байден ответил: "Мой ответ - да". Решение, однако, зависит от действующего председателя организации - Индонезии, а также других членов G20, в том числе союзника России Китая. Следующий саммит G20 должен состояться осенью в Индонезии.

Исключение из G8

После аннексии украинского полуострова Крым в 2014 году Россия уже была исключена из тогдашней организации стран "большой восьмерки" (G8). С тех пор члены этой организации проводят встречи в формате G7.

Байден прибыл в Европу 23 марта. В Брюсселе он участвовал в саммитах G7, НАТО и ЕС, где, в числе прочего, обсуждалось российское вооруженное вторжение в Украину. По итогам переговоров президент США заявил, что НАТО через месяц после начала российской агрессии исполнен решимости, как никогда.

Единство НАТО

По словам Байдена, президент России Владимир Путин надеялся расколоть НАТО, но альянс еще никогда не был столь единым, как сейчас. Путин своим вторжением в Украину добился прямо противоположного тому, на что он рассчитывал, констатировал американский президент.

Одновременно Байден призвал западных союзников продемонстрировать выносливость в конфликте с Путиным. "Санкции против России должны выполняться - причем не только в следующем месяце и месяцем позже, но и до конца года. Это и остановит Путина", - подчеркнул президент США, добавив, что "нужно усилить боль".