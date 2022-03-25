Сборная Италии не сыграет на чемпионате мира по футболу

Итальянцы проиграли команде Северной Македонии в полуфинальном матче плей-офф отборочного турнира за выход на чемпионат мира по футболу 2022 года. Матч проходил в Палермо и завершился победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол на 92-й минуте встречи забил 29-летний нападающий Александр Трайковски.

Таким образом, подопечные Роберто Манчини пропустят второй чемпионат мира подряд.

Футболисты сборной Португалии, в свою очередь, пробились в финал плей-офф, обыграв на своём поле команду Турции. Матч проходил в Порту и завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Отавио (15-я минута), Диогу Жота (42`) и Матеус Нунес (94`), у гостей отличился Бурак Йылмаз (65`).

Решающий матч плей-офф между сборными Португалии и Северной Македонии пройдёт 29 марта также на поле португальской команды.

В финал квалификации ЧМ-2022 вышла также сборная Уэльса, которая дома обыграла Австрию со счётом 2:1. Дублем в составе валлийцев отметился нападающий Гарет Бэйл. Австрийцам удалось сократить отставание до минимума благодаря автоголу защитника "Тоттенхэма" Бена Дэвиса.

В решающем матче за попадание на чемпионат мира Уэльс встретится с победителем матча Шотландия - Украина, который был перенесён на июнь.

Ещё одним финалистом квалификации ЧМ-2022 стала сборная Швеции, которая с минимальным счётом обыграла команду Чехии - 1:0. Автором единственного мяча во втором тайме дополнительного времени стал Робин Квайсон. В финале стыковых матчей шведы сыграют с Польшей, которая атоматически прошла в заключительную часть отбора из-за исключения сборной России из международных турниров.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. На турнире выступят 32 сборные.