​Украине удалось вернуть под контроль города и оборонительные позиции восточнее Киева на расстоянии до 35 км от столицы, в Лондоне прошел антивоенный концерт Оксимирона, США и ЕС подписали соглашение о поставках сжиженного газа, призванное снизить зависимость от России. "Украина сегодня" - RUS TVNET рассказывает о главных новостях Украины за 30-й день.