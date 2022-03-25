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День 30-й ⟩ Украина сегодня: Газ в Европу из США, Байден в Польше, Оксимирон и русские в Лондоне против войны
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Войне в Украине - месяц. Будни мирных жителей
Украине удалось вернуть под контроль города и оборонительные позиции восточнее Киева на расстоянии до 35 км от столицы, в Лондоне прошел антивоенный концерт Оксимирона, США и ЕС подписали соглашение о поставках сжиженного газа, призванное снизить зависимость от России. "Украина сегодня" - RUS TVNET рассказывает о главных новостях Украины за 30-й день.
Галерея: Украина 23 марта
Подробнее о событиях 29-го дня войны - читайте здесь.
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