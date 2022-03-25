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День 30-й ⟩ Украина сегодня: Новые санкции и обращение Зеленского Европе
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Украине присылают военную помощь со всего мира. Эта фотография сделана в Колумбии.
Война в Украине идет уже 30 дней. Владимир Зеленский обратился к Европейскому совету, а Австралия, Япония и Канада вводят новые санкции. "Украина сегодня" - RUS TVNET рассказывает о главных новостях Украины за 30-й день.
Галерея: Украина 23 марта
Подробнее о событиях 29-го дня войны - читайте здесь.
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