Война в Украине идет уже 30 дней. Владимир Зеленский обратился к Европейскому совету, а Австралия, Япония и Канада вводят новые санкции. "Украина сегодня" - RUS TVNET рассказывает о главных новостях Украины за 30-й день.

Галерея: Украина 23 марта

Подробнее о событиях 29-го дня войны - читайте здесь.

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