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День 30-й ⟩ Украина сегодня: Россия второй раз назвала свои потери, газ в Европу доставят из США
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Минобороны России после долгого молчания обновило список своих потерь, а Украине удалось вернуть под контроль города и оборонительные позиции восточнее Киева на расстоянии до 35 км от столицы. США и ЕС подписали соглашение о поставках сжиженного газа, призванное снизить зависимость от России. "Украина сегодня" - RUS TVNET рассказывает о главных новостях Украины за 30-й день.
Галерея: Украина 23 марта
Подробнее о событиях 29-го дня войны - читайте здесь.
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