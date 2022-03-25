Пт, 25.03.2022
Я был неправ. Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги

Выявлено 2819 новых случаев Covid-19. Скончались 10 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 2819 новых случаев Covid-19, получены данные о 10 смерти, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:​

  • два человека - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • пять человек - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших девять человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, один был вакцинирован.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 872 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1947 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 2846,5 случая.

Всего вчера было сделано 7966 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 35,4%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 786 974 жителя Латвии.

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