Выявлено 2819 новых случаев Covid-19. Скончались 10 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 2819 новых случаев Covid-19, получены данные о 10 смерти, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 2819 новых случаев Covid-19, получены данные о 10 смерти, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:
Из умерших девять человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, один был вакцинирован.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 872 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1947 человек были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 2846,5 случая.
Всего вчера было сделано 7966 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 35,4%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 786 974 жителя Латвии.
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