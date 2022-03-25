Насколько украинским беженцам сложно снять квартиру

Журналисты портала позвонили по нескольким номерам, найденным на сайте по поиску съемного жилья, но представились украинскими беженцами. Владельцы квартир оказались не столь сговорчивыми.

Вот лишь несколько из диалогов:

- Вы сами с Латвии?

- Нет, из Украины.

- Мы только гражданам Латвии сдаём.

- Нет. Только на длительный срок.

- А длительный это сколько?

- Минимум год.

- У меня уже 5 человек будут смотреть квартиру, и не думаю, что все 5 откажутся.

- Они на короткий срок?

- Нет, все на долгий.

Например, бизнесмен Евгений Гомберг сдал квартиру, но не украинцам, а рижанам, чьи родственники приехали из Украины. Впрочем, по его словам, это просто осторожность арендодателей, а не вопрос политики.

"У меня было много звонков, я бы сказал, пять-шесть звонков где-то за 2 недели - и все они были от украинцев в том или ином виде. Просили прямо украинцы - или их родственники здесь. Многие жаловались, что они по объявлениям не могут снять квартиру в аренду, потому что многие им отказывают", - рассказал Гомберг.

В риэлторских фирмах также говорят о том, что большая проблема - это съем квартиры на короткий срок.

"Нам позвонили всего около 20 человек точно. Интересовались, можно ли на короткий срок снять. Мы смогли помочь менее чем 10 семьям. Мы проводим социальную кампанию, призываем владельцев подключиться: если у них есть квартиры и они готовы сдать на короткий срок, то мы готовы подготовить договор бесплатно — и пара владельцев присоединились", - заявила глава отдела жилья Latio Эвия Дзените.

Первые три месяца самоуправление помогает размещать и кормить беженцев, получая за это компенсацию от государства.

"Мы как самоуправление помогли примерно 1100 людям, около 200 человек уже выписались из туристических объектов. Как-то сами решили свою ситуацию. В туристических объектах сейчас проживают примерно 900 жителей Украины. В данный момент мы заключаем дополнительные договоры с туристическими объектами, служебными гостиницами, общежитиями, чтобы приютить гражданских жителей Украины. Таким образом у нас появится резерв мест", - рассказала вице-мэр Риги Линда Озола.

Также, по словам вице-мэра, возможно, будут привлечены и частные лица. Для этого нужно разработать типовой договор на три стороны: самоуправление, владелец квартиры и украинская семья. При его заключении, будет возможно заплатить компенсацию владельцу квартиру.

Однако, как и говорилось, такая поддержка будет длиться лишь три месяца. За это время важно, чтобы большая часть беженцев нашла работу и стали заботиться о себе сами, сказала Озола.

"Я вижу такой вызов - семьи, где совсем маленькие дети и маме о них надо заботиться. И возможности работать будут очень ограничены. И государство должно понять, что помощь отдельным украинским семьям будет необходима дольше. Это решение, какого рода помощь будет после 3 месяцев, должно быть принято на уровне правительства", - заявила вице-мэр.

Это решение должно быть одинаковым для всех самоуправлений, отметила Озола. Будет некорректно, если каждое самоуправление будет предлагать свой комплект поддержки.