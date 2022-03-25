Уругвай и Эквадор обеспечили себе участие на ЧМ-2022 по футболу

Футболисты сборной Уругвая вышли в финальную часть чемпионата мира, обыграв в 17-м туре южноамериканского отборочного турнира команду Перу со счётом 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте встречи забил Хиорхьян де Арраскаета.

Эквадорцы проиграли в гостях Парагваю (1:3), но благодаря победе Уругвая стали недосягаемыми для команд, занимающих места от пятого и ниже.

Таким образом, сборные Уругвая и Эквадора присоединились к командам Бразилии и Аргентины, которые обеспечили себе путёвки в Катар ранее. Сборная Уругвая примет участие в финальном турнире чемпионата мира в 4-й раз подряд.

Напомним, по итогам квалификации на чемпионат мира от Южной Америки выходят четыре лучшие команды. Сборная, занявшая пятое место, будет участвовать в стыковых матчах с представителями других конфедераций. На пятое место перед последним туром претендуют команды Перу, Колумбии и Чили.

Ранее в финальную часть турнира также квалифицировались команды Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании, Англии, Нидерландов, Аргентины, Ирана, Южной Кореи, Японии и Саудовской Аравии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.

Чемпионат мира в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В финальной стадии турнира примут участие 32 команды.