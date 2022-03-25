"Она неадекватная": Аршавин о бывшей супруге

Андрей Аршавин признался, что переживает за живущих с ней детей.

"Меня это заботит. Даже не какие-то слова в мой адрес, заботит мой ребёнок и другой ребёнок, который с ней живет. Честно, удивляет, что органы опеки не обращают на это внимания. Если это все правда (шизофрения у Казьминой - Прим.ред.), то дети находятся в опасности", - сказал Аршавин.

Он признался, что "боится связываться с этой женщиной":

"Потому что потом проблемы могут возникнуть у меня. На мой взгляд, она неадекватная".

Футболист также добавил, что хотел бы увидеть "какую-то реакцию от органов опеки", чтобы в ведомстве пришли к ней домой и проверили детей.

"Это если ее слова окажутся правдой. А если она врёт, то надо задать вопрос, для чего это делается. Это все очень неприятно, конечно", - добавил Аршавин.

Алиса и Андрей состояли в браке с 2016 по 2019 годы. В 2017-м у пары родилась дочь Есения. Женщина также воспитывает сына и дочь от первого мужа - предпринимателя Алексея Казьмина.