Стакис останется на посту мэра, не вступая ни в одну партию

На сегодняшней пресс-конференции политик сообщил, что говорил почти со всеми партнерами по коалиции, кроме "Для развития Латвии", и что все выразили ему поддержку и выступили за сохранение нынешней коалиции.

Стакис планирует в ближайшее время обсудить ситуацию с думской фракцией "Для развития Латвии" и также надеется на поддержку с ее стороны. Мэр считает, что даже если "Для развития Латвии" не поддержит его, коалиция не потеряет стабильности. В настоящее время коалиция имеет 38 голосов из 60. Даже если она потеряет три голоса, то продолжит работу при поддержке 35 депутатов.

Политик заявил, что вне партий ему будет проще "заботиться о населении, бизнесменах, решать проблемы украинских беженцев".

Стакис повторно подчеркнул, что очень удивлен решением Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (МОСРР) о приостановке действия плана развития города Риги, так как, по его мнению, можно было приостановить территориальную планировку в отдельных разделах, по которым были разногласия, а остальную часть плана утвердить.

Мэр Риги добавил, что у него не было встречи с министром охраны окружающей среды Артуром Томом Плешсом ("Для развития/За!") по соответствующему вопросу и до последнего момента самоуправление не знало о готовившемся решении МОСРР.

Как уже сообщалось, после решения МОСРР о приостановке действия территориального планирования Риги на ближайшие годы Стакис принял решение выйти из партии "Движение "За!"", что автоматически означает и его выход из объединения "Для развития/За!".