Фото ⟩ В Риге прошло шествие в память жертв коммунистического геноцида

Напомним, 25 марта 1949 года произошла депортация 44 тысяч жителей Латвии в Сибирь и другие отдаленные районы Советского Союза. В общее число депортированных вошли 3369 детей в возрасте до 7 лет и 7621 ребенок в возрасте до 16 лет. Целью депортации было уничтожение экономически сильных крестьянских хозяйств и подавление сопротивления населения.