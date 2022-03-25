Пт, 25.03.2022
Договор в евро. Я не представляю, как мы могли бы платить иным способом, в другой валюте. Айгар Калвитис, председатель правления Latvijas gāze
Айгар Калвитис, председатель правления Latvijas gāze

Фото ⟩ В Риге прошло шествие в память жертв коммунистического геноцида

Шествие в память жертв коммунистического геноцида ФОТО: TVNET/Gints Bāliņš

Сегодня, 25 марта, в память о депортации жителей Латвии в Сибирь и другие отдаленные районы Советского Союза по всей Латвии проходят мероприятия, посвященные жертвам коммунистического геноцида.

Галерея: Шествие в память жертв коммунистического геноцида 

Напомним, 25 марта 1949 года произошла депортация 44 тысяч жителей Латвии в Сибирь и другие отдаленные районы Советского Союза. В общее число депортированных вошли 3369 детей в возрасте до 7 лет и 7621 ребенок в возрасте до 16 лет. Целью депортации было уничтожение экономически сильных крестьянских хозяйств и подавление сопротивления населения.

Поэтому, 25 марта в Латвии является Днем памяти жертв коммунистического геноцида.

Кроме Риги шествия и памятные мероприятия состоялись во многих городах Латвии, включая Тукумс, Добеле, Бауску, Цесис и другие.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back