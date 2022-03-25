Фото ⟩ В Риге прошло шествие в память жертв коммунистического геноцида

Галерея: Шествие в память жертв коммунистического геноцида
Напомним, 25 марта 1949 года произошла депортация 44 тысяч жителей Латвии в Сибирь и другие отдаленные районы Советского Союза. В общее число депортированных вошли 3369 детей в возрасте до 7 лет и 7621 ребенок в возрасте до 16 лет. Целью депортации было уничтожение экономически сильных крестьянских хозяйств и подавление сопротивления населения.
Поэтому, 25 марта в Латвии является Днем памяти жертв коммунистического геноцида.
Кроме Риги шествия и памятные мероприятия состоялись во многих городах Латвии, включая Тукумс, Добеле, Бауску, Цесис и другие.
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