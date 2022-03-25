В Риге зарегистрировались 8507 беженцев

Жителям Украины выдано 6706 э-талонов на проезд в рижском общественном транспорте и 6086 SIM-карт латвийских операторов мобильной связи.

Также от украинцев поступило 1496 заявлений о приеме детей в учебные заведения, в том числе 1045 в школу и 451 в дошкольные образовательные учреждения.