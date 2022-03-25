Пт, 25.03.2022
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Айгар Калвитис, председатель правления Latvijas gāze

Опрос: больше 80% граждан Украины хотят, чтобы украинский был единственным госязыком

Украина. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Украинская социологическая группа "Рейтинг" в разгар вторжения в страну российских войск провела новый опрос о языковых предпочтениях жителей Украины и пришла к выводу, что еще больше граждан выразили намерение перейти на украинский, передает Русская служба BBC. Треть русскоязычного населения же выразила готовность перейти в быту только на украинский язык. Опрос проводился по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий и Крымского полуострова, участие в нем приняли 1000 человек.

По информации группы, за 10 лет доля людей, считающих своим родным языком русский, в Украине сократилась с 42% до 20%.

Около 66% тех, кто назвал себя двуязычным, выразили намерение в будущем перейти только на украинский, среди русскоязычных таких оказалась треть. Всего за то, чтобы украинский остался единственным государственным языком в стране, высказались 83% опрошенных. Такая точка зрения доминирует по всей Украине, во всех возрастных и языковых группах.

При этом также примерно две трети опрошенных считают, что в Украине нет языковой проблемы, 2% доверяют утверждениям России о том, что вторгшаяся армия РФ пришла, чтобы защитить права русскоязычных граждан Украины.

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