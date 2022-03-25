Опрос: больше 80% граждан Украины хотят, чтобы украинский был единственным госязыком

Украинская социологическая группа "Рейтинг" в разгар вторжения в страну российских войск провела новый опрос о языковых предпочтениях жителей Украины и пришла к выводу, что еще больше граждан выразили намерение перейти на украинский, передает Русская служба BBC. Треть русскоязычного населения же выразила готовность перейти в быту только на украинский язык. Опрос проводился по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий и Крымского полуострова, участие в нем приняли 1000 человек.