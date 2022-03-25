Бывший мэр украинского города Изюм обвинен в госизмене

В ней же обвинены депутаты Юрий Козлов и Анатолий Фомичевский, а также полицейский в отставке Владислав Соколов.

Соответствующая статья Уголовного кодекса Украины за такую провинность предусматривает до 15 лет тюрьмы.

В официальном сообщении НБР указано, что обвиняемые "перешли на сторону врага и начали помогать оккупационным войскам", т.е. - давать информацию о расположении ВСУ, а также о местных активистах, предпринимателях и участниках теробороны.

Сегодняшний мэр города Изюм Валерий Марченко в пятницу, 25 марта, назвал обвиняемых "любителями русского мира".

Изюм - важный транспортный узел в Харьковской области Украины. В четверг, 24 марта, минобороны РФ заявляло, что город полностью перешел к российским военным, украинская же сторона отрицает это - по ее версии, за город все еще продолжаются бои.