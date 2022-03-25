Светлана Лобода выступит на концерте в Межапарке в поддержку украинских беженцев

Светлана Лобода находится в Латвии уже почти неделю, и все это время она активно занимается помощью украинским беженцам.

"На сегодняшний день у меня есть одна главная задача - это обеспечение помощи и поддержки семьям, детям, мамам, которые переезжают из Украины в Латвию и другие страны.

Помогать им с проживанием, с едой. Мы подключили все наши ресурсы, все наши возможности, с утра до вечера этим занимаемся. (...) Это очень большое горе для нашей страны", - сказала Лобода.

Она также добавила, что ее семья сейчас находится под Киевом и вывезти ее она пока не может.

Светлана Лобода на концерте исполнит песню украинского автора "Нікому то не треба".

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода разместила на своей Instagram-странице ролик из Латвии. В нем артистка призналась, что уже две недели путешествует по европейским городам, посещает волонтерские центры и помогает людям.

Лобода поделилась видео, сделанным в магазине торговой сети Promo. На ролике она собирает с полок необходимые товары: макароны, крупы, бытовую химию, детское питание и т. д.

О благотворительном концерте Palīdzi celties!

Все средства от продажи билетов на концерт будут переданы в Фонд Детской больницы, который направит их на психологическую поддержку и лечение украинских детей.

Концерт организован Фондом Детской больницы, Латвийским фондом детской онкологии и Рижской думой.

Ведущими мероприятия будут актриса Дита Луриня и журналист Айвис Цериньш. Концерт посетят президент Латвийской Республики Эгил Левитс с супругой, председатель Рижской думы Мартиньш Стакис, министр здравоохранения Даниэль Павлютс, представители правления Детской больницы и семьи украинских беженцев.

В концерте Palīdzi celties! примут участие: Voices и Мария Савенко (Украина), Анце Краузе с детьми, Рейнис Сеянс с супругой Майей, Юрис Каукулис с дочерью Рутой, Кристине Каркле-Пуриня и Мартс Кристианс Калныньш, Эдгар Карклис, Anmary, Зигфрид Муктупавелс, Carnival Youth, Иева Керевица, Эмил Балцерис, Андрис Эрглис, Динара Рудане, Айя Витолиня, Даумантс Калныньш, Иева Сутугова, Янис Стибелис, Айнар Миелавс, Атис Звиедрис, Мара Упмане-Холштейне, Goran Gora, My Radiant You, Микс Дукурс, Янис Айшпурс, Айя Андреева, Ралфс Эйландс, коллектив Tautumeitas, Johnny Salamander, Амината, камерный хор Nošu planētas и хор мальчиков Рижской 1-й музыкальной школы им. Язепа Мединя, Džulians & MC Orķestris.

Также будет создана стена детских рисунков: дети смогут приносить их с собой или рисовать во время мероприятия.

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Biļešu Paradīze. Один билет - это пожертвование в размере 3, 10 или 20 евро.

ФОТО: Пресс-фото