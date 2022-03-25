Украина: российские военные захватили в плен мэров 14 городов

При этом, как напоминает Верещук, РФ настаивает, чтобы обмен пленными проходил на паритетных условиях.

"Мол, пограничников на пограничников, моряков на моряков. У меня логичный вопрос: на кого мы будем менять городских глав, которых уже 14 в заложниках России? Решаем этот вопрос на международном уровне", - сказала она во время телемарафона.

Накануне между Украиной и РФ состоялся первый полноценный обмен военнопленными - стороны передали друг другу по 10 военных. Помимо этого, 19 гражданских моряков Украины обменяли на 11 таких же моряков РФ.

Ранее в понедельник, 21 марта, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что девять военнопленных из России обменяли на мэра города Мелитополь Ивана Федорова.