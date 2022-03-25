Фото ⟩ Збигнев Станкевич посетил Центр для беженцев из Украины

Сегодняшнее событие было приурочено к событию мировой значимости - Посвящению Украины и России Богородице Папой Римским, которое происходит в данные минуты в Ватикане.

Архиепископа Збигнева сопровождал украинский священник Греко-Католической Церкви отец Роман Сапужак.

Галерея: Визит Збигнева Станкевича в Центр регистрации беженцев

Архиепископ прочитал молитвы и благословил детей. Дети активно принимали участие в событие, задавали вопросы и делились пережитым.

После молитв прошло общение с родственниками и родными.

На мероприятии также присутствовал Первый Секретарь Украинского Посольства Леонид Гребенник. Он тоже сказал слово детям и общался с родителями.

Благотворительный проект

Католическая Церковь Латвии при участии Caritas Latvija организует благотворительный проект, направленный на помощь детям беженцев из Украины.

Проект призван помочь детям реабилитироваться от психологических травм, полученных вследствие агрессии России на Украине, через творчество и участие в общественной жизни нашего города.

8 мая 2022 года состоится открытие выставки всех творческих работ детей, которые приняли участие в проекте. Выставка будет проходить в залах Курии по адресу Maza pils 2, Riga.

С 9 по 23 мая с 11:00 до 17:00 будет открыт доступ для широкой публики.

На открытие выставки, 8 мая, предполагается проведение лотереи подарков и призов для маленьких художников.