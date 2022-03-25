Пт, 25.03.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Рижанам, поселившим у себя беженцев, возместят рост коммунальных платежей

Украинские беженцы в Доме конгрессов ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На следующей неделе могут быть подписаны первые договоры с рижанами, приютившими военных беженцев из Украины, заявила сегодня, 25 марта, на брифинге заместитель председателя Рижской думы Линда Озола.

По ее словам, Рижская дума разрабатывает типовые договоры, осталось уточнить критерии и параметры расчета оплаты, чтобы она была адекватна рыночной ситуации.

Озола подчеркнула, что самоуправление должно найти правильный способ компенсировать людям увеличение коммунальных затрат, которое происходит, если люди кого-то у себя поселили.

На данный момент самоуправление расселило в Риге почти 1300 беженцев из Украины. В настоящее время обеспечено жильем 1097 человек, из них 74 поселились у частных лиц, официально предложивших свою помощь.

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