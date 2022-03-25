Пт, 25.03.2022
Я был неправ. Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги

Учебу в школах Риги начали 783 ребенка из Украины

Школа. Иллюстративное фото ФОТО: Pexels

783 ребенка из Украины начали обучение в рижских школах, сообщил сегодня, 25 марта, на пресс-брифинге начальник управления образования департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Ивар Баламовскис.

В детских садах найдены места для 129 детей-беженцев из Украины.

Как сообщалось, для получения образования в Риге в центре поддержки жителей Украины зарегистрировано 1496 украинских детей, из них 451 - в детские сады, а 1045 - в общеобразовательные школы.

Баламовскис сообщил, что разница между детьми, записавшимися в школу, и реально начавшими учебу связана с тем, что многие родители после приезда в Ригу и регистрации еще уточняют свое место жительства и ищут подходящую школу.

Есть и такие украинские дети, которые пользуются дистанционным обучением, предлагаемым Украиной.

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