Десять пунктов ⟩ Санкций мало: Польша, Словения и Чехия разработали план по окончанию войны

Запад ввел против России четыре пакета санкций, но война продолжается. Этих мер явно недостаточно, нужно сделать еще многое и быстро, подчеркнул Моравецкий.

Поэтому Польша, Словения и Чехия разработали план из десяти пунктов.

Во-первых , все российские банки должны быть отключены от международной платежной системы SWIFT, иначе российская экономика в течение нескольких недель адаптируется к новым условиям.

, все российские банки должны быть отключены от международной платежной системы SWIFT, иначе российская экономика в течение нескольких недель адаптируется к новым условиям. Во-вторых , должна быть принята общая политика убежища для тех российских солдат, которые отказываются служить преступному московскому режиму.

, должна быть принята общая политика убежища для тех российских солдат, которые отказываются служить преступному московскому режиму. В-третьих , необходимо полностью прекратить российскую пропаганду в Европе.

, необходимо полностью прекратить российскую пропаганду в Европе. В-четвертых , необходимо закрыть российским судам вход в европейские порты, а российским автомобиля ( в-пятых ) - на территорию ЕС.

, необходимо закрыть российским судам вход в европейские порты, а российским автомобиля ( ) - на территорию ЕС. Шестой пункт - ввести санкции не только в отношении олигархов, но и всего их бизнес-окружения.

ввести санкции не только в отношении олигархов, но и всего их бизнес-окружения. Седьмой пункт - остановить выдачу виз всем гражданам России, желающим въехать в ЕС.

- остановить выдачу виз всем гражданам России, желающим въехать в ЕС. Восьмой пункт - введение санкций против всех членов партии президента России Владимира Путина "Единая Россия", девятый - полный запрет на экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

- введение санкций против всех членов партии президента России Владимира Путина "Единая Россия", - полный запрет на экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях. Десятый пункт призывает исключить Россию из всех международных организаций.

Если это не остановит войну, мы должны пойти еще дальше, подчеркнул польский премьер.

"В Киеве мы развернем миротворческую миссию под эгидой НАТО и других международных организаций. Если не получается ввести эффективные санкции, у нас нет выбора - мы должны защищать украинский народ своими щитами", - сказал Моравецкий.

"Если мы хотим восстановить мир, Путин должен знать, где красная черта. То, что у России есть ядерный арсенал, не может быть причиной для бездействия. Мы должны осознавать эти угрозы, но они не могут остановить нас. Иначе Путин пойдет только дальше", - сказал Моравецкий.