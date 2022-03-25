Венгрия отказала Зеленскому в поставках оружия и ужесточении санкций против РФ

Выступая на саммите Европейского союза (ЕС) в Брюсселе и перед народами Европы, Зеленский, как сообщается, уже обратился напрямую к Орбану, призвав венгерского лидера перестать колебаться, оказать больше поддержки Украине и занять более жесткую позицию в отношении России.

"Вы сами должны решить, кто вы такие. Вы суверенное государство", - сказал Зеленский.

Золтан Ковач, представитель венгерского правительства, заявил, что Орбан "отклоняет требования Зеленского, потому что это противоречит интересам Венгрии".

"Венгрия хочет оставаться в стороне от этой войны, поэтому не допустит передачи оружия Украине", - сказал Ковач.

После вторжения России в Украину 24 февраля Венгрия, член ЕС и НАТО, приняла более полумиллиона украинских беженцев, но отказалась отправить Украине военную помощь и пропустить грузы военной помощи через территорию Венгрии.

Орбан подчеркнул, что этническое венгерское меньшинство в Закарпатской области Украины окажется под угрозой, если Венгрия поставит Украине оружие, и сказал, что зависимость Венгрии от российского газа и нефти не позволяет ей поддержать запрет на импорт.

"Это будет означать, что за войну платят венгерские семьи", - сказал Орбан, которому в последние годы удалось установить дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук на этой неделе обвинила Венгрию в желании аннексировать Закарпатскую область.

Охарактеризовав позицию Венгрии в отношении войны как близкую к откровенно пророссийской, вице-премьер спросила: "Это потому, что они хотят российский газ со скидкой, или, может быть, потому, что они (...) тихо мечтают о нашем Закарпатье?".

Посольство Венгрии в Киеве отвергло заявления Верещук как "беспредметные обвинения и беспочвенную клевету".

На парламентских выборах, намеченных на 3 апреля, Орбан будет бороться за четвертый срок на посту главы правительства, но на этот раз борьба обещает быть ожесточенной, так как ему будет противостоять объединенный оппозиционный альянс.

Единый кандидат, выдвинутый оппозиционными партиями, Петер Марки-Заи высказался, что речь Зеленского и ответ Орбана показали, что Венгрия считается последним союзником Путина в ЕС и НАТО.