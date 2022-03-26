Украинский генерал: Дайте вывезти из Мариуполя детей - и я сдамся в плен

- Один из нарративов российской пропаганды заключается в том, что полк "Азов" состоит из радикальных националистов. Само существование полка стало одним из поводов, которым Россия воспользовалась для полномасштабного вторжения в Украину 2014 года. Как бы вы охарактеризовали полк "Азов"? Кто эти люди?

- Я знаю их уже восемь лет, это обычные люди - но высоко мотивированные. Если в вооруженные силы других стран некоторые контрактники идут за какой-то социальный пакет, то в полк "Азов" люди пришли защищать родину. У них очень строгая дисциплина, я за восемь лет ни разу не видел, чтобы кто-то из них употреблял алкоголь, не говоря уже о наркотиках.

Почему их называли радикалами? Возможно, из-за каких-то символов, которые они в самом начале использовали. Некоторые из них были активными футбольными болельщиками "Динамо", ультрас, и у них там была своя символика. В полку "Азов" большинство молодежи было, когда я с ними познакомился, по 20 с лишним лет. На сегодняшний день это высокопрофессиональные военнослужащие, подразделение специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, входящее в структуру МВД.

Я уже в бытность свою ректором Одесского государственного университета внутренних дел привозил к ним своих курсантов - и курсанты в них просто влюблены были! Поймите, я кадровый офицер полиции, я прослужил в криминальной полиции 27 лет. Никаких националистических или ультраправых настроений у них я не видел. Кроме позитива, я ничего не могу о них сказать. Это люди, которые любят свою страну и готовы умереть за нее.

- Российская сторона уже как-то отреагировала на ваше предложение?

- С российской стороны пока никакой реакции не было, но ко мне обратились очень много наших военнослужащих, которые готовы поехать вместе со мной в Мариуполь, вывезти оттуда детей и после проезда последнего автобуса остаться на блокпосту российских оккупантов.

Знаете, меня уже сейчас многие спрашивают: почему я решил поступить именно так? Пишут, мол, зачем, не стоит... Но я не вижу для себя другого выхода. Когда я вижу фотографии, которые мне присылают, когда я слышу людей, которые говорят, какой ад сейчас там творится, рассказывают о том, как самолеты летят на дома, и на первом круге глушат женщин и детей двигателями, а потом начинают расстреливать их ракетами или сбрасывать бомбы… Так нельзя издеваться над людьми. Они же видят, куда они сбрасывают бомбы - на театр, на жилые дома!

Можете написать, что я, генерал полиции в отставке, тоже стал крайне радикальным человеком. Я радикально настроен против российской армии. Этих ребят, которых привезли из Бурятии, по 18-20 лет, их я могу простить. Но я никогда не прощу профессиональных летчиков, которые говорят, когда попадают в плен, мол, мы не знали, куда летели, мы получили задание уже в небе. Ну, послушайте, мы же грамотные люди, офицеры, мы же знаем, что они получают задание еще на земле, и точно знают, что они будут бомбить. Так что тут еще вопрос, кто из нас радикал.

Волосы дыбом встают, когда слышишь, что говорят люди из Мариуполя. Мне позвонила одна молодая женщина и рассказала, что их стали насильно выселять, как бы "спасать" и перевозить на территорию "ДНР" и "ЛНР". Так она говорит: "Я лучше умирать буду, я пешком по взрывчатке пойду, но к ним туда никогда не поеду!" Это до какого же состояния нужно людей довести, чтобы они так говорили?!