Умер барабанщик рок-группы Foo Fighters

Смерть наступила во время тура группы по Южной Америке. Foo Fighters собиралась выступить на фестивале в колумбийской Боготе. Причина смерти пока неизвестна.

Музыкант присоединился к коллективу в 1997 году.

В 2017 году группа дала грандиозный концерт на острове Луцавсала (Рига).

Представление длиною более двух с половиной часов на берегу Даугавы – это первое и единственное выступление американской рок-группы в Балтии. Помимо хедлайнеров на рижской сцене выступило известное трио из Шотландии Biffy Clyro и авторитетный англо-американский дуэт The Kills.