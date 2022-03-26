Сб, 26.03.2022
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из реакций на "смерть" Жириновского и Twitter

Умер барабанщик рок-группы Foo Fighters

Барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс ФОТО: VALERIE MACON / AFP/Scanpix

Умер барабанщик американской рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс. Об этом сообщает Telegram-канал "Медуза", со ссылкой на официальный Twitter группы.

Смерть наступила во время тура группы по Южной Америке. Foo Fighters собиралась выступить на фестивале в колумбийской Боготе. Причина смерти пока неизвестна.

Музыкант присоединился к коллективу в 1997 году.

В 2017 году группа дала грандиозный концерт на острове Луцавсала (Рига).

Представление длиною более двух с половиной часов на берегу Даугавы – это первое и единственное выступление американской рок-группы в Балтии. Помимо хедлайнеров на рижской сцене выступило известное трио из Шотландии Biffy Clyro и авторитетный англо-американский дуэт The Kills.

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