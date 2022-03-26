Умер барабанщик рок-группы Foo Fighters
Умер барабанщик американской рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс. Об этом сообщает Telegram-канал "Медуза", со ссылкой на официальный Twitter группы.
Умер барабанщик американской рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс. Об этом сообщает Telegram-канал "Медуза", со ссылкой на официальный Twitter группы.
Смерть наступила во время тура группы по Южной Америке. Foo Fighters собиралась выступить на фестивале в колумбийской Боготе. Причина смерти пока неизвестна.
Музыкант присоединился к коллективу в 1997 году.
В 2017 году группа дала грандиозный концерт на острове Луцавсала (Рига).
Представление длиною более двух с половиной часов на берегу Даугавы – это первое и единственное выступление американской рок-группы в Балтии. Помимо хедлайнеров на рижской сцене выступило известное трио из Шотландии Biffy Clyro и авторитетный англо-американский дуэт The Kills.
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