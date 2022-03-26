Видео ⟩ "Женщина потеряла сознание". В Риге водитель стал причиной серьезного ДТП

На пересечении улиц Августа Деглава и Гунара Астрас произошла авария по вине женщины-водителя, которая выехала на встречную полосу.

"Женщина явно потеряла сознание. Она ехала по улице Августа Деглава в сторону центра. Поскольку машина была практически неуправляемой, она ударилась о грузовик левой стороной.

Наверное, она действительно потеряла сознание, потому что я не видел водителя за рулем, когда машина проезжала мимо меня. Человек упал на боковое сиденье", - рассказывает очевидец аварии Константин.

Водитель Toyota обратилась за медицинской помощью. К тому времени, когда врачи осмотрели женщину, она уже была в сознании. Травмы оказались средней тяжести.

В настоящее время полиция не сообщила о том, что виновница аварии использовала запрещенные вещества за рулем. Вероятно, причина аварии связана с ухудшением здоровья.

Видео: Сюжет программы Degpunktā