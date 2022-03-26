Светлана Лобода и другие звезды сегодня выступят в Риге в поддержку украинских беженцев

Украинские беженцы смогут посетить концерт бесплатно, предъявив украинский паспорт.

На концерте выступят Светлана Лобода, Амината, Динара Рудане, Мария Савенко (Украина), Анце Краузе, Рейнис Сеянс с супругой Майей, Юрис Каукулис, Anmary, Зигфрид Муктупавелс, Янис Стибелис, Айнарс Миелавс, Атис Звиедрис, Goran Gora, Микс Дукурс, Айя Андреева, Tautumeitas, группа Carnival Youth и другие исполнители.

Во время концерта будет создана стена с детскими рисунками, которые самые маленькие посетители концерта могут принести с собой или нарисовать их во время мероприятия.

Ранее украинская певица Светлана Лобода рассказала в интервью порталу Rus.LSM о том, что примет участие в этом благотворительном концерте.

"На сегодняшний день у меня есть одна главная задача - это обеспечение помощи и поддержки семьям, детям, мамам, которые переезжают из Украины в Латвию и другие страны.

Помогать им с проживанием, с едой. Мы подключили все наши ресурсы, все наши возможности, с утра до вечера этим занимаемся. (...) Это очень большое горе для нашей страны", - сказала Лобода.

Она также добавила, что ее семья сейчас находится под Киевом и вывезти ее она пока не может.

Светлана Лобода на концерте исполнит песню украинского автора "Нікому то не треба".

Билеты на концерт можно приобрести в кассах Biļešu Paradīze и в интернете.

Один билет будет означать пожертвование в размере 3 евро, 10 евро или 20 евро.

Все собранные средства будут переданы в Фонд Детской больницы для психологической поддержки и лечения украинских детей.