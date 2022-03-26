Видео ⟩ Слушай концерт в честь "Часа Земли" вместе с Аминатой

В честь этого мероприятия TVNET и Международный фонд природы предлагают подключиться к специально организованному для этого вечера концерту, на котором выступит известная певица Амината. Кроме того, перед зрителями с речами выступят тележурналист и посол Всемирного фонда природы Кристине Гарклава, а также председатель правления Всемирного фонда природы Угис Ротбергс.

Директор фонда Янис Розитис подчеркивает, что люди не должны оставаться равнодушными к происходящему. Все должны объединиться, чтобы встать на защиту мира, благоприятного для людей и природы.

В этом должны участвовать все - политики, предприниматели, учителя, местные власти, землевладельцы и другие, потому что у каждого свои возможности и роль в формировании будущего.

Во время акции будет отключено освещение многих общественных зданий и объектов, например, здания Сейма, подсветка памятника Свободы, Дома Черноголовых, декоративное освещение Вантового моста и др.

Акция "Час Земли" в этом году призвана подчеркнуть, что, сократив потребление электроэнергии хотя бы на один час, каждый может помочь и людям, и планете, говорит Розитис.

Председатель подкомитета Сейма по окружающей среде и климату Даце Рукшане-Шчипчинска отмечает, что один час в году - это крошечная капля в океане, даже час в день - это мало, когда речь идет о спасении мира, но важность этой капли не следует недооценивать.

Ежегодно "Час Земли" объединяет единомышленников и вдохновляет на мелочи, которые можно реализовывать ежедневно. И так, капля за каплей, постепенно формируется изменение привычек, что дает реальный и ощутимый эффект.

"Час Земли" был объявлен в Сиднее в 2007 году и на сегодняшний день стал крупнейшей в мире экологической кампанией, вдохновляющей отдельных лиц, сообщества, предприятия и организации в более чем 190 странах и территориях на активные экологические действия.