Выявлено 2509 новых случаев Covid-19. Скончались 3 человека

Умершие входили в возрастные категории от 70 до 99 лет:​

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Все они не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 742 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1767 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 2634.3 случая.

Всего вчера было сделано 6555 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 38.3%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 789 483 жителя Латвии.