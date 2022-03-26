Сб, 26.03.2022
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Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Выявлено 2509 новых случаев Covid-19. Скончались 3 человека

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 2509 новых случаев Covid-19, получены данные о 3 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 70 до 99 лет:​

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Все они не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 742 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1767 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 2634.3 случая.

Всего вчера было сделано 6555 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 38.3%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 789 483 жителя Латвии.

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