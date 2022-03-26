Выявлено 2509 новых случаев Covid-19. Скончались 3 человека
За минувшие сутки в Латвии выявлено 2509 новых случаев Covid-19, получены данные о 3 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 2509 новых случаев Covid-19, получены данные о 3 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 70 до 99 лет:
один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;
один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.
Все они не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 742 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1767 человек были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 2634.3 случая.
Всего вчера было сделано 6555 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 38.3%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 789 483 жителя Латвии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!