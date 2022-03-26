Сб, 26.03.2022
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Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Если Россия отключит свет, то скандинавы придут на помощь

Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

25 марта четыре скандинавских энергопредприятия сообщили, что готовы помочь трем странам Балтии, если Россия ограничит или полностью прекратит экспорт электроэнергии в эти страны.

В совместном заявлении "Energinet" из Дании, "Statnett" из Норвегии, "Svenska kraftnät" из Швеции и "Fingrid Oy" из Финляндии заявили, что вместе с балтийскими сетевыми операторами они подготовились к сценарию, при котором страны Балтии будут отключены от российской сети.

Операторы балтийской системы электропередач уже ограничили импорт из России, чтобы свести к минимуму потенциальное воздействие на балтийскую энергосистему в случае неожиданного отключения электроэнергии в России.

Эстония, Латвия и Литва в своих потребностях в электроэнергии по-прежнему в значительной степени зависят от соседней России.

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