Если Россия отключит свет, то скандинавы придут на помощь

В совместном заявлении "Energinet" из Дании, "Statnett" из Норвегии, "Svenska kraftnät" из Швеции и "Fingrid Oy" из Финляндии заявили, что вместе с балтийскими сетевыми операторами они подготовились к сценарию, при котором страны Балтии будут отключены от российской сети.

Операторы балтийской системы электропередач уже ограничили импорт из России, чтобы свести к минимуму потенциальное воздействие на балтийскую энергосистему в случае неожиданного отключения электроэнергии в России.

Эстония, Латвия и Литва в своих потребностях в электроэнергии по-прежнему в значительной степени зависят от соседней России.