Суд разрешил арестовать администратора группы в Facebook за прославление войны

22 марта СГБ начала уголовный процесс в связи с постами в данной тематической группе, в которых усматривались признаки вражды по отношению к латышам и украинцам. Уголовный процесс начат по двум статьям Уголовного закона - за публичное оправдание и прославление военных преступлений и преступлений против мира, а также за разжигание межнациональной розни, используя автоматизированные системы обработки данных.

У данной тематической группы в Facebook более 25 000 подписчиков, ее содержание доступно всем пользователям сети.

Расследование дела продолжается. СГБ не сообщила название группы, но известно, что в четверг свою деятельность в Facebook приостановила группа "Криминальная Латвия", в которой зарегистрировано около 27 000 участников. В группе публиковались враждебные и оправдывающие войну России против Украины посты.

Согласно предоставленной СГБ информации, служба расследует семь криминальных процессов о поддержке агрессии России против Украины, по которым проходят восемь человек.

По одному из дел под стражу взят оправдывавший войну блогер Кирилл Федоров, а еще одно дело начато против задержанной 16 марта у памятника Свободы женщины.

По другому делу 9 марта суд применил меру пресечения в виде ареста к Айвису Василевскису, который подозревается в оправдании военных преступлений России, а ранее был известным активистом, отрицающим Covid-19. Он является одним из четырех представителей центра духовного развития и исцеления DVS Urantija, которых обвиняют в оправдании военных преступлений России в Украине. Телепередача De Facto сообщила, что одним из этих четырех человек является отец Айвиса, целитель Вентис Василевскис.

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