"Победа" разберет часть самолетов на запчасти

"С точки зрения развития бизнеса мы возвращаемся к началу 2019 года - тогда "Победа" летала на 25 самолетах, а программа полетов и численность экипажа была намного меньше, чем сейчас", - сказал Юриков.

Благодаря этому решению у компании будет запас запчастей, которого должно хватить "до момента восстановления утраченных логистических цепочек", отмечает Юриков.

"Безопасность полетов - это то, что должно быть безупречным по умолчанию, прозрачным, как воздух, которым мы дышим", - подчеркивает глава компании.

В конце февраля, после вторжения России в Украину, Евросоюз ввел санкции против российской авиационной промышленности. ЕС запретил поставку новых запчастей авиакомпаниям, а также техническое обслуживание, поддержку и страхование российских самолетов. В частности, из-за санкций были заморожены авансовые контракты на поставку комплектующих для Superjet 100. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что решение будет обжаловано в суде.

Завод в Ростове прекращает ремонт самолетов из-за приостановки поставок запчастей из Украины.

Завод специализируется на капитальном ремонте и обслуживании авиационных двигателей, в том числе Ту-134 и Ан-26, а также двигателей АИ-20 и АИ-24. Основным поставщиком запчастей была украинская Motor Sich. И если раньше компания искала возможности организовать доставку комплектующих через третьи страны, то с конца 2021 года поставки полностью приостановлены.