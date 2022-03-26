Боевой дух, тактика и доктрина: причины успехов Украины в отражении российской агрессии

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Российское руководство, судя по публичным выступлениям, не ожидало ожесточенного сопротивления. "Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будете легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", - говорил президент России Владимир Путин во второй день войны.

Вопреки призывам Путина, ВСУ на всех направлениях оказывают сопротивление российской армии. Мэры осажденных украинских городов также отвергают предложения о сдаче и сотрудничестве - и пользуются в этом поддержкой населения. Даже в оккупированном российскими силами Херсоне жители продолжают выходить на митинги с украинскими флагами.

"Так сражаются люди, которые борются за выживание. Так защищают свою родину и свои семьи. Их мужество шокирует и восхищает", - говорит Том Фоулкс, бригадир британской армии в отставке.

Стратегия и доктрина

В начале войны украинская армия сосредоточилась на обороне стратегически важных городов и коммуникаций, включая железные дороги, при этом отступая там, где это позволяло выиграть время, говорит Гади.

"Украинская армия лучше приспосабливается к быстро меняющейся ситуации на поле боя благодаря командной структуре, которая была введена в последние несколько лет", - считает специалист.

Украинская армия активно используют западные противотанковые комплексы ФОТО: Reuters

После 2015 года военные консультанты НАТО из США, Британии и Канады работали с ВСУ, в том числе внедряя философию децентрализации командования, в которой принятие решений на войне передается от высшего командного звена к офицерам на местах.

"Некоторые младшие офицеры и сержанты ВСУ брали инициативу на себя, и это позволило им действовать более рассредоточенно, превращая всю войну в серию мелких столкновений и засад", - говорит Гади.

Российская же доктрина, унаследованная от советской армии, гораздо менее гибкая и предполагает меньше инициативы для младших командиров.

На данный момент в открытых источниках нет свидетельств масштабных боев, в которых встречались бы батальонные группы с обеих сторон, и такой ход войны, по мнению Гади, выгоден для украинских сил и невыгоден российским.

Именно в таких боях небольшого масштаба доктрина децентрализации может сыграть роль и повлиять на исход боев, говорит Гади.

Украинская армия последовательнее российской демонстрирует навыки ведения общевойскового боя - то есть координации и объединения усилий пехоты, танков, беспилотников, артиллерии, разных видов и родов войск, считает Майк Кларк, приглашенный профессор факультета военных исследований Кингз-колледжа в Лондоне.

Российские войска предпочитают передвигаться по дорогам, а не пересеченной местности ФОТО: Reuters

При общевойсковом бое танковые подразделения получают поддержку с воздуха и действуют совместно с пехотными, что делает их менее уязвимыми для противотанковых комплексов.

На кадрах боев в Украине в марте 2022 года видно, как отдельные российские танки действовали в городской местности без поддержки пехоты и были подбиты.