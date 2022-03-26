Движение по маршруту 10-го трамвая восстановлено

Предприятие Rīgas satiksme информирует, что днем в субботу движение трамваев 10-го маршрута остановилось у остановки Vienības gatve/Bērnu slimnīca. Трамваи по направлению от Рижского центрального рынка ехали до остановки Vienības gatve/Bērnu slimnīca, разворачивались и ехали обратно к центральному рынку.

В итоге, пропускались остановки Viesītes iela, Skaistkalnes iela, Stērstu iela/CSDD, Mazā Stērstu iela, Ziepniekkalna iela, Doles iela и Bišumuiža.

На участке железной дороги Саулкрасты - Скулте закрыто движение

Днем в субботу на время было закрыто движение поездов на участке Саулкрасты - Скулте, информирует Pasažieru vilciens.

Принимая во внимание, что из-за упавшего дерева была повреждена контактная сеть, движение поездов на участке железной дороги Саулкрасты - Скулте временно закрыто.

Движение поездов на маршруте Рига - Саулкрасты - Рига происходит согласно расписанию

Напомним, в субботу в 14:00 порывы ветра в Вентспилсском порту достигли 26,9 м/с. В других регионах ветер дует порывами от 18 до 24 м/с, в Риге - 22 м/с.