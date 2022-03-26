Сб, 26.03.2022
Так может делать Сердючка… Ну, по приколу! А ты взрослый человек, президент великой, по твоему мнению, державы Андрея Данилко о Путине
Андрея Данилко о Путине

В Риге из-за упавшего дерева сокращен маршрут 10-го трамвая

Трамвай. Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Во второй половине дня в субботу из-за сломавшегося дерева трамвай 10-го маршруту едет из центра Риги до остановки Vienības gatve/Bērnu slimnīca и обратно.

Предприятие Rīgas satiksme информирует, что движение трамваев 10-го маршрута остановилось у остановки Vienības gatve/Bērnu slimnīca. Трамваи по направлению от Рижского центрального рынка едут до остановки Vienības gatve/Bērnu slimnīca, разворачиваются и едут обратно к центральному рынку.

В итоге, пропускаются остановки Viesītes iela, Skaistkalnes iela, Stērstu iela/CSDD, Mazā Stērstu iela, Ziepniekkalna iela, Doles iela и Bišumuiža.

На участке железной дороги Саулкрасты - Скулте закрыто движение

Днем в субботу на время было закрыто движение поездов на участке Саулкрасты - Скулте, информирует Pasažieru vilciens.

Принимая во внимание, что из-за упавшего дерева была повреждена контактная сеть, движение поездов на участке железной дороги Саулкрасты - Скулте временно закрыто.

Движение поездов на маршруте Рига - Саулкрасты - Рига происходит согласно расписанию

Напомним, в субботу в 14:00 порывы ветра в Вентспилсском порту достигли 26,9 м/с. В других регионах ветер дует порывами от 18 до 24 м/с, в Риге - 22 м/с.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back