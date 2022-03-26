"В Латвии нужны бригады для работы с военными травмами". Латвийский микрохирург о работе в Украине

В день, когда мы общались, врачи оперировали человека, который 1 марта попал в Черниговскую больницу с травмами тонкой и толстой кишки, тремя оторванными пальцами правой руки и разорванным левым предплечьем. "Когда пациент проснулся от наркоза, смогли сказать ему пару слов. Использовал слово "прибалты", как нас тут называют, чтобы не нагружать пациента информацией".

Олаф Либерманис восхищается профессионализмом украинских медиков. "То, что сделали анестезиологи - невероятно профессионально. В Латвии я не видел никого, кто мог бы проводить столь комплексные наркозы в микрохирургии. Медсестры фантастические - выносливые, привыкшие к огромному потоку пациентов. Все происходит в быстром темпе". Врач рассказывает, что стандарты стерильности ниже, но, принимая во внимание условия, в которых приходится работать, иначе нельзя.

Меня пугают не ракеты, а нападение на клинику

На вопрос, что происходит с ранеными солдатами российской армии, врач говорит, что они получают точно такую же медицинскую помощь, что и украинские солдаты. Единственная разница - их охраняют. "Во всех ли клиниках такая же культура, я не знаю, так как здесь работают специалисты чрезвычайно высокого уровня".

Врач добавляет, что раненые российские солдаты "получают такой же стандартный эмоциональный пакет, что и другие. Даже когда они просыпаются от наркоза".

Военная медицина сложна - раны специфические. "Ранения военного характера похожи на получаемые в мирное время в обществе травмы от взрывов или повреждений высокой энергией, которые получают во время аварии на мотоцикле, автомобиле, а также во время охоты. Знаю всего двух врачей в Латвии, которые видели полученные гражданскими жителями автоматные ранения".

Олаф Либерманис считает, что в Латвии можно было бы создать 20 смешанных бригад медиков из травматологов-ортопедов, специалистов по пластике и микрохирургов, которые "могли бы обеспечить контроль и заживление повреждений в разумные сроки". "Проблема в том, что мы опаздываем со сроками, действуем слишком поздно, но так происходит по всему миру", - говорит врач.

"Я не хочу быть навязчивым, но если бы Латвия начала работать над этим... Мы не задумались об этом, пока не попали сюда. Латвии надо думать о массивном потоке раненых и нужно обучить специалистов, которые могли бы работать в условиях ограниченной конфронтации, когда сохранены больницы".

На вопрос, не планируется ли продолжить лечение части пациентов в больницах Латвии, Либерманис пояснил, что украинские военнослужащие не могут покидать страну. Однако вопрос о возможном лечении украинских солдат у нас планируется обсудить в посольстве Украины в Латвии.

Олаф Либерманис планирует остаться в Украине до конца апреля.

Затем я собираюсь вернуться, но мы не знаем, что будет дальше. Если не смогу уехать, останусь.

"Обстрелы и ракеты меня не тревожат, меня пугает нападение на клинику - hand-to-hand combat", - говорит микрохирург.